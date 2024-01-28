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Культура и Общество

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Душе моей все верится в хорошее…

Заполонили город коробейники, велосипед, да короб за спиной, с утра до ночи ездят, не бездельники. Повеяло такою стариной… Еще одна у нас примета времени — на лицах маски, как сто лет назад, а кто под ней, какого рода-племени? Но хорошо, что хоть видны глаза! Прогресса век, а рядом — позабытое, из глубины растаявших веков… Какие […].

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