Душе моей все верится в хорошее…

Заполонили город коробейники, велосипед, да короб за спиной, с утра до ночи ездят, не бездельники. Повеяло такою стариной… Еще одна у нас примета времени — на лицах маски, как сто лет назад, а кто под ней, какого рода-племени? Но хорошо, что хоть видны глаза! Прогресса век, а рядом — позабытое, из глубины растаявших веков… Какие […].