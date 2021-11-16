Нужно, чтобы Донбасс на животе приполз к Красной площади?

Российская журналистка, член Совета по правам человека при Президенте России, не раз бывавшая в Донбассе в самые чёрные годы войны Марина Ахмедова прокомментировала слова российского сенатора Цекова и длящиеся вот уже восьмой год мытарства Донбасса.