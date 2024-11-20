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В 33 населённых пунктах Адыгеи реализовали федеральный проект «Чистая вода»

В 33 населённых пунктах Адыгеи реализовали федеральный проект «Чистая вода»

Как рассказали ИА "Адыгея сегодня", в Министерстве строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея, благодаря реализации федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Жильё и городская среда» жители многих населённых пунктов республики теперь могут в полной мере наслаждаться чистой артезианской водой.

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