Встреча Путина и спецпосланника Трампа в Петербурге продлилась более четырех часов. Что стало главной темой переговоров?

Встреча Путина и Уиткоффа завершилась в Санкт-Петербурге спустя 4,5 часа Встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника американского лидера Дональда Трампа Стивена Уиткоффа в Санкт-Петербурге завершилась, она длилась 4,5 часа.
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