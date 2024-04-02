ФСБ пресекла ввоз взрывчатки в иконах в Россию из Украины через страны ЕС

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) при содействии Федеральной таможенной службы (ФТС) пресекли ввоз в Россию из Украины через страны Европейского союза взрывчатки в христианских иконах и церковной утвари.
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