Cостоялся ежегодный Всероссийский турнир СК России по бильярдному спорту, посвященный памяти генерал-лейтенанта юстиции Ю.И. Леканова

На церемонии открытия турнира присутствовали руководитель управления общественно-политической работы Следственного комитета Российской Федерации Герой России Сергей Васильевич Петров, заместитель руководителя Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) – руководитель технико-криминалистического управления Следственного комитета Российской Федерации Иван Александрович Стрельцов, генеральный директор спортивной детско-юношеской школы олимпийского резерва «Москвич» Департамента спорта города Москвы Иван Сергеевич Яровов.
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