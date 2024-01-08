За Белгород ответят. Какие неприятности готовит запад Украине?

Если Украина будет наносить удары по Белгороду, западные страны могут лишить ее помощи и разорвать с ней все финансовые связи, такое мнение выразила международный обозреватель французского телеканала LCI Магали Барте.
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