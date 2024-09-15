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Дан старт областного Конкурса детского рисунка «Полиция глазами детей-2024»

Общественный совет при ГУ МВД России по Свердловской области  в целях  развития  у подрастающего поколения интереса  к деятельности полиции и  повышения доверия к  правоохранительным органам, создания условий для творческой самореализации детей, а также    профилактики правонарушений среди несовершеннолетних проводит ежегодный областной  Конкурс детского рисунка  «Полиция глазами детей-2024» (далее – Конкурс).

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