Дан старт областного Конкурса детского рисунка «Полиция глазами детей-2024»

Общественный совет при ГУ МВД России по Свердловской области в целях развития у подрастающего поколения интереса к деятельности полиции и повышения доверия к правоохранительным органам, создания условий для творческой самореализации детей, а также профилактики правонарушений среди несовершеннолетних проводит ежегодный областной Конкурс детского рисунка «Полиция глазами детей-2024» (далее – Конкурс).
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