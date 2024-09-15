Дан старт областного Конкурса детского рисунка «Полиция глазами детей-2024»

Общественный совет при ГУ МВД России по Свердловской области в целях развития у подрастающего поколения интереса к деятельности полиции и повышения доверия к правоохранительным органам, создания условий для творческой самореализации детей, а также профилактики правонарушений среди несовершеннолетних проводит ежегодный областной Конкурс детского рисунка «Полиция глазами детей-2024» (далее – Конкурс).