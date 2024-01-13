Paltel: сектор Газа остался полностью без связи из-за ударов Израиля

Палестинская телекоммуникационная компания Paltel сообщила в соцсети X (бывшая Twitter) о полном отключении всех видов связи в секторе Газа из-за повреждений инфраструктуры сети в результате израильских бомбардировок.
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