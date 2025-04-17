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«В будущем видится лишь катастрофа и безнадёга» – львовский нацист

«В будущем видится лишь катастрофа и безнадёга» – львовский нацист

Украина вынуждена принять требования США, иначе она лишится львиной доли западной помощи. Об этом в эфире радио UA Chicago заявил львовский журналист-русофоб Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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