Российских металлургов ждет утроенный налог

Российским металлургам предстоит ежегодно расставаться примерно со 100 млрд рублей (в которые первый вице-премьер Андрей Белоусов не так давно оценил «нахлобучку» отраслью государства) через повышенный налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ).