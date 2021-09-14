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Российских металлургов ждет утроенный налог

Российских металлургов ждет утроенный налог

Российским металлургам предстоит ежегодно расставаться примерно со 100 млрд рублей (в которые первый вице-премьер Андрей Белоусов не так давно оценил «нахлобучку» отраслью государства) через повышенный налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ).

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