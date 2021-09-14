Российских металлургов ждет утроенный налог

Российским металлургам предстоит ежегодно расставаться примерно со 100 млрд рублей (в которые первый вице-премьер Андрей Белоусов не так давно оценил «нахлобучку» отраслью государства) через повышенный налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ).
Российским металлургам предстоит ежегодно расставаться примерно со 100 млрд рублей (в которые первый вице-премьер Андрей Белоусов не так давно оценил «нахлобучку» отраслью государства) через повышенный налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ).
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