Чрезвычайная ситуация ради помощи Киеву: Олаф Шольц и бюджетные ограничения Германии Ирина ВальковаКанцлер Германии Олаф Шольц заявил о возможности объявления чрезвычайной ситуации для финансирования военной помощи Украине.
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