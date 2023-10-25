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Царьград

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Никите Михалкову могут присвоить звание Почётного гражданина Московской области

Никите Михалкову могут присвоить звание Почётного гражданина Московской области

Вопрос о присвоении звания Никите Сергеевичу рассмотрят на заседании Мособлдумы.На заседании Московской областной думы обсудят вопрос о присвоении Никите Михалкову звания «Почётный гражданин Московской области».

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