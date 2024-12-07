Bloomberg: Асад запросил помощь США в борьбе с террористами

Президент Сирии Башар Асад запросил помощь США для борьбы с террористами, сообщает Bloomberg.Президент Сирии Башар Асад якобы обратился к Соединённым Штатам за содействием в борьбе против террористических формирований, установивших контроль над частью страны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии