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  • Евгений Натесов
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Уникальное фото - памятник Пушкину на прежнем месте, на котором он простоял с 1880 по 1950 год

Уникальное фото - памятник Пушкину на прежнем месте, на котором он простоял с 1880 по 1950 год

- лицом к будущему кинотеатру «Пушкинский», спиной к Тверскому бульвару.(Киномеханик из Музея Кино рассказывал, что, когда сдавали кинотеатр "Россия-Пушкинский", приёмная комиссия перед самым подписанием акта вспомнила про проекционную будку.

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