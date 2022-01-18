Уникальное фото - памятник Пушкину на прежнем месте, на котором он простоял с 1880 по 1950 год

- лицом к будущему кинотеатру «Пушкинский», спиной к Тверскому бульвару.(Киномеханик из Музея Кино рассказывал, что, когда сдавали кинотеатр "Россия-Пушкинский", приёмная комиссия перед самым подписанием акта вспомнила про проекционную будку.