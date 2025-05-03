Названы страны, которые ввели против России больше всего санкций

Да те кто к Украине отношение не имеют,больше всех извраща.тся!

Eduard

Те кто сами зачинатели войн причем не на границе с США,где-нибудь в Афгане,сидят и всех поучают,что война не есть хорошо,даже вспомнили слово &quot;целостность&quot;.Когда пилили Югославию его не помнили,Чехословакию на Чехию и словакию разделили,тоже &quot;целостность&quot; не вспоминали!