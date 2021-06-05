Чемпионат Италии. Финал. 19 очков и 9 передач Теодосича помогли «Виртусу» победить «Милан»

19 очков и 9 передач Милоша Теодосича помогли «Виртусу» победить в гостях «Милан» (83:77) и повести 1-0 в финальной серии плей-офф итальянской Серии А.
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