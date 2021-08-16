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На изгнанье журналистки "Би-би-си" из России

На изгнанье журналистки "Би-би-си" из России

Корреспондент британской вещательной корпорации "Би-би-си" Сара Рейнсфорд, официально аккредитованная в России в качестве журналиста, должна будет покинуть РФ не позднее 31 августа 2021 года.

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1915
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Виктор Василенко
правильное и долгожданное решение , хватит толерантничать , они по хорошему не понимают .....
78 78
Да и хрен бы с ней...
Эдгард Татурян
Души прекрасные порывы (с акцентом на и в слове ДУШИ).!
Людмила Боченкова
эта курица возобнила себя высшего света !не чего ей делать в нашей стране !
Анатолий
Мы уже привыкли к унижениям со стороны англоскунсов, иммунитет выработался. Так нас привили. Вот сейчас ответку пусть получают. А иммунитета у них ещё нет. ПередохнУт?
Галина Чужая
БРАВО!!!!!! Требуем повторить на БИС с американскими СМИ!!! 👍👍👍👍👍
Анатолий Анатольев
А рожа то, рожа СМЕРТИ!!!!!! ФУУУУУУУ, какая МЕРЗОСТЬ!
Альбина Колесникова
замечательно долг платежом красен.что хотели то и получили.
Иван
Давно пора почистить СМРАД, и ИХ, да и "№НАШИ" тоже...
Анатолий Селиванов
да вообще их надо поставить в Жесткие рамки действий в России, как они нам в островном и во всем мире Так же и мы к Ним. чуть что Лишать аккредитации до окончании срока нахождения в нашей стране.............................
Natalija Osminina
Интересно, на что больше англичане обидятся- на Батькино- "да подавитесь вы" или на российскую высылку?
Владимир Ефимкин
МОЛОДЦЫ! Эти мрази человеческого языка не понимают.
Рафаэль Осэлэдко
Это лондонское быдло,как и все Западное,надо ставить на место сразу же,не дожидаясь каких-то унижений по отношению своих журналистов.Хватит на полусогнутых проходить мимо этой мерзоты,пора и между глаз.....
Eugene69072
Надо было бы ещё и пинок дать под зад, для большей убедительности. Это же эти хамы придумали: "Если вы говорите по-английски и вас не понимают, то говорите громче или вообще кричите, тогда вас сразу поймут." Чем не дебильная нация?
Александр Чумак
Гнать эту английскую "крысу" оз России и чем быстрее - тем лучше для нашей страны!. Пусть "отвар дурману" варит дома для своих "злых чурбанов!!!".
Борис Осипов
Владимир Иванов
Последние полгода сообщения о происходящем в России сильно напоминают сводки с фронта. Похоже, с рейтингом у Единой России и у Путина в самом деле не ахти. Они реально боятся проиграть даже эти псевдовыборы. А расставаться с своими погаными кабинетами ой как не хочется....Нужна тотальная зачистка. Ну, выгнали журналистку, и что? Кто сильно пострадал? Она после писать бросит что ли? Наверное, у нее есть, что рассказать нам интересное. Она напишет-мы почитаем.
Сергей Огурцов
Гнать этих англо-саксов в шею из России и Белоруссии и все их посольства с консульствами заодно!
Юрий Николаев
Давно пора к ногтю эту падаль!!! А ещё нужно вслед за этой шлюхой украинского недоумка отправить и пиндосов, зажрались уже на наших харчах!!!

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