На изгнанье журналистки "Би-би-си" из России

Корреспондент британской вещательной корпорации "Би-би-си" Сара Рейнсфорд, официально аккредитованная в России в качестве журналиста, должна будет покинуть РФ не позднее 31 августа 2021 года.
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