В Екатеринбурге бот соберет жалобы на самокаты

В Екатеринбурге телеграм-бот будет собирать жалобы на самокатчиков-нарушителей. В нем можно будет рассказать не только о собственно происшествиях со скутерами, но и о том, как строилось дальнейшее взаимодействие с прокатными сервисами и медиками.
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