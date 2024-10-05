Михайлов о Тарасове: «Как-то 3 игры не ходил на пятак – и 0 голов! Он говорит: «Хоккеиста Михайлова, лазающего по углам, я не знаю и знать не хочу! Усек?» Полез – и сразу забил»

– А вам какие слова Анатолия Владимировича Тарасова особенно врезались в память? – Как-то после игры мне так по спине и почкам настучали, что мелькнула мысль: «Ну зачем буду лезть на пятак?» Три матча не обострял.
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