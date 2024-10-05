НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

154 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктория
    Всё в руках Саши.«Думаю, Трусова в...
  • Olga Chuhutina
    Дура старая.Тарасова об отстр...
  • Eduard
    Хватит на позорищных Олимпиад! Олимпиада в Париже доказала,что там политика,причемпытается опорочить нащи ценности вс...Михаил Дегтярев: ...

Михайлов о Тарасове: «Как-то 3 игры не ходил на пятак – и 0 голов! Он говорит: «Хоккеиста Михайлова, лазающего по углам, я не знаю и знать не хочу! Усек?» Полез – и сразу забил»

– А вам какие слова Анатолия Владимировича Тарасова особенно врезались в память? – Как-то после игры мне так по спине и почкам настучали, что мелькнула мысль: «Ну зачем буду лезть на пятак?» Три матча не обострял.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх