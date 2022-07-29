СМИ2

265 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • kirgetovamn Киргетова
    Поразительная откровенная лживость и тотальный цинизм ,равнодушие к тем, кто воевал за интересы США в Донбассе, попол...Пентагон считает,...
  • Константин Котельников
    А к концу года пиндосы передадут укромразям бомбардировщики В-52?:))) А что, прямо с ядреными бомбами, чтоб хахлам бы...В США допустили п...
  • Володя
    ПУСТЬ ЕЩЕ ДОЖИВЕТБайден не намерен...

Украина расстреливает «хаймарсами» своих же пленных «героев» - чтобы прикусили языки

Украина расстреливает «хаймарсами» своих же пленных «героев» - чтобы прикусили языки

В результате сегодняшнего обстрела колонии в Еленовке в Донецкой Народной Республике (ДНР) со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), согласно уточненным данным штаба территориальной обороны ДНР, погибли 53 пленных украинских военных.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх