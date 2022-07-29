Украина расстреливает «хаймарсами» своих же пленных «героев» - чтобы прикусили языки

В результате сегодняшнего обстрела колонии в Еленовке в Донецкой Народной Республике (ДНР) со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), согласно уточненным данным штаба территориальной обороны ДНР, погибли 53 пленных украинских военных.
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