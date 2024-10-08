TRENDYMEN
TRENDYMENЛЕНТАДЕНЬГИПРОСТРАНСТВОСТИЛЬWISH LISTДЕВУШКИПУТЕШЕСТВИЯ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

TRENDYMEN

39 462 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Геннадий Бережнов
    Однако с Запада дует эта мода и давно, скоро так же будут ходить трансгендеры толпами, и как выше пишет почитатель, а...Женщины стали над...
  • Элеонора Коган
    Интересно и трогательно.Турист заглянул в...
  • Liudmila Kosteley (Моисеева)
    Ёлка СЛЕВА, Лиственное -справаМужчина спрятал у...

Ким Чен Ын приглашает в гости: как устроены северокорейские курорты

Ким Чен Ын приглашает в гости: как устроены северокорейские курорты

Северная Корея официально пригласила в гости туристов со всего мира, притом даже из стран Запада. Главный курорт КНДР открылся прямо на месте бывшего ракетного полигона: британцы в шутку прозвали его «северокорейской Ривьерой», еще больший резонанс вызвало видео, которое впервые показывает устройство комплекса на побережье Японского моря.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Дмитрий Гурин
Далековато конечно но все таки интересно побывать. даже не на курорте а просто по стране поездить....
Ответить
17 час.
Владимир Алтайцев
А ведь там  наверняка  лучше,чем на  Чёрном  море - не отравят едой, карманщиков  нет, хулиганов  нет в наличии.Есть тёплое  море, прекрасные  отели.
Ответить
14 час.
Борис Цыперсон
А вот это вряд ли... хотя россиянам Ким может и разрешит.
Ответить
9 час.

Картина дня

наверх