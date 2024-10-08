Северная Корея официально пригласила в гости туристов со всего мира, притом даже из стран Запада. Главный курорт КНДР открылся прямо на месте бывшего ракетного полигона: британцы в шутку прозвали его «северокорейской Ривьерой», еще больший резонанс вызвало видео, которое впервые показывает устройство комплекса на побережье Японского моря.
Ким Чен Ын приглашает в гости: как устроены северокорейские курорты
Комментарии
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Дмитрий Гурин
Далековато конечно но все таки интересно побывать. даже не на курорте а просто по стране поездить....
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17 час.
Владимир Алтайцев
А ведь там наверняка лучше,чем на Чёрном море - не отравят едой, карманщиков нет, хулиганов нет в наличии.Есть тёплое море, прекрасные отели.
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14 час.
Борис Цыперсон
А вот это вряд ли... хотя россиянам Ким может и разрешит.
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9 час.
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