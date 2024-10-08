Ким Чен Ын приглашает в гости: как устроены северокорейские курорты

Дмитрий Гурин Далековато конечно но все таки интересно побывать. даже не на курорте а просто по стране поездить....

Владимир Алтайцев А ведь там наверняка лучше,чем на Чёрном море - не отравят едой, карманщиков нет, хулиганов нет в наличии.Есть тёплое море, прекрасные отели.