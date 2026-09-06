Члены участковых избирательных комиссий посещают дома астраханцев, чтобы рассказать им о выборах

На прошлой неделе в Астраханской области стартовал проект «ИнформУИК». Члены участковых избирательных комиссий приступили к подомовым и поквартирным обходам избирателей, чтобы донести до них информацию о предстоящих выборах.
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