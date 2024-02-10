Вице-спикер сейма Латвии призвала Запад не питать иллюзий о дружбе с Россией

Вице-спикер сейма Латвии Занда Калиня-Лукашевица заявила, что страны Балтии и Польша имеют схожую позицию относительно конфликта на Украине, отметив, что не следует возвращаться к иллюзиям о торговле и дружбе с Россией.
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