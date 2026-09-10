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Царьград

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"Схема пока не до конца понятна": эксперт оценил идею с введением оргнабора мигрантов

"Схема пока не до конца понятна": эксперт оценил идею с введением оргнабора мигрантов

Владимир Путин одобрил систему целевого организованного набора иностранных работников, при которой мигрантов будут привлекать в страну по заявкам работодателей, обеспечивать жильём и доставкой к месту работы.

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