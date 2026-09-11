Россия опережает многие страны по числу утечек персональных данных

В прошлом и первой половине нынешнего года Россия обошла многие страны мира по числу утечек персональных данных пользователей сети интернет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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