Теннисистка Петрова: Рублев проявит слабость, если не выложится против Зверева

Российская теннисистка, бронзовый призер Олимпиады - 2012, экс-третья ракетка мира, основатель детской теннисной школы Надежда Петрова высказалась о заключительном матче Андрея Рублева на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), в котором соперником россиянина станет представитель Германии Александр Зверев.
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