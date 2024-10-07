Многообразие областей использования современных раскладушек

Складные кровати - это не только удобство, но и часть истории, восходящей к древнему Риму. В то время раскладушки представляли собой простую сетку из ремней, натянутых на раму с ножками, что делало их легкими для транспортировки.
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