Сила в правде
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Сила в правде

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Многообразие областей использования современных раскладушек

Многообразие областей использования современных раскладушек

Складные кровати - это не только удобство, но и часть истории, восходящей к древнему Риму. В то время раскладушки представляли собой простую сетку из ремней, натянутых на раму с ножками, что делало их легкими для транспортировки.

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