Расчеты РСЗО «Ураган» группировки войск «Запад» уничтожили вскрытые разведкой командные пункты и скопления бронетехники ВСУ в зоне проведения СВО

В ходе проведения специальной военной операции артиллерийские подразделения группировки войск «Запад» днем и ночью продолжают выполнять огневые задачи по поражению артиллерийских батарей ВСУ, разрушению оборонительных сооружений, подавлению пунктов управления и опорных пунктов, уничтожению огневых средств, вооружения и военной техники противника.
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