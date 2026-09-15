Выплаты беременным студенткам установили 38 российских регионов

С 2025 года субъекты Российской Федерации получили право устанавливать дополнительные единовременные выплаты для беременных студенток очной формы обучения в размере не менее 100 тысяч рублей.
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