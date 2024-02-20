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В Челябинске снова отменили занятия младшей школы

В Челябинске снова отменили занятия младшей школы

В Челябинске из-за мороза отменили занятия для учащихся младших классов. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, сегодня, 20 февраля, в связи с низкой температурой воздуха отменяются занятия в школах города для учащихся 1-4 классов первой смены.

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