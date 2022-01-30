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Глава ФФР об отказе CAS в выделении дополнительных квот фристайлистам: «В сложившейся ситуации мы сделали все возможное»

Глава Федерации фристайла России (ФФР) Алексей Курашов прокомментировал то, что Спортивный арбитражный суд (CAS) отказал в рассмотрении дела о дополнительных олимпийских квотах для российских фристайлистов Андрея Махнева и Артема Шульдякова.

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