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Налоговая требует банкротства шести муниципальных предприятий ЖКХ на Урале

Налоговая требует банкротства шести муниципальных предприятий ЖКХ на Урале

Налоговая служба требует банкротства шести свердловских муниципальных предприятий в сфере ЖКХ. Соответствующие иски поданы в Арбитражный суд региона.

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