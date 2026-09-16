Налоговая требует банкротства шести муниципальных предприятий ЖКХ на Урале

Налоговая служба требует банкротства шести свердловских муниципальных предприятий в сфере ЖКХ. Соответствующие иски поданы в Арбитражный суд региона.
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