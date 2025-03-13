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Сенатор Рогозин: Украинские дроны обрабатывают ядами

Сенатор Рогозин: Украинские дроны обрабатывают ядами

ВСУ начали обрабатывать свои беспилотники сверхтоксичными ядами и ракетным топливом, предупредил сенатор Рогозин.

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