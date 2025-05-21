АЭС на Луне и ответ Starlink – Мишустин озвучил задачи России по покорению космоса Евгения КомароваОтвет Starlink и АЭС на Луне входят в задачи России по покорению космоса, заявил председатель правительства Михаил Мишустин.
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