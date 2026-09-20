Проект бюджета Украины на 2027 год. Откуда Кабмин возьмёт дополнительные 117 млрд гривен

Украинское правительство представило проект государственного бюджета на 2027 год. Документ предусматривает рекордные расходы, значительный дефицит и необходимость привлечения масштабного внешнего финансирования.
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