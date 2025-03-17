Европейский танковый парк, современное состояние Leopard 2A6Европейские страны НАТО и Канада располагают тысячами танков разных типов, во многих модификациях и в разном техническом состоянии.
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Европейский танковый парк, современное состояние Leopard 2A6Европейские страны НАТО и Канада располагают тысячами танков разных типов, во многих модификациях и в разном техническом состоянии.
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