Историческая правда на театральной сцене – фестиваль «Театр Победы»

Миссия художественно-патриотического фестиваля «ТЕАТР ПОБЕДЫ» – предложить российской аудитории прочтение подвига героев Великой Отечественной войны, героев тыла, искусства и невидимого фронта через призму современного театрального искусства.
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