Создатель Call of Duty решил проблему гигантского размера своих игр

Activision разрешит скачивать Warzone отдельно от других игр серии Call of Duty Студия Activision объявила о решении проблемы своих игр, которые занимают значительное количество места на диске ПК и консолей.
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