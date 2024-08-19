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Создатель Call of Duty решил проблему гигантского размера своих игр

Создатель Call of Duty решил проблему гигантского размера своих игр

Activision разрешит скачивать Warzone отдельно от других игр серии Call of Duty Студия Activision объявила о решении проблемы своих игр, которые занимают значительное количество места на диске ПК и консолей.

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