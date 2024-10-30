Задержаны подозреваемые в хищении с банковских карт участников СВО

Трех работников пункта отбора на военную службу во Владимирской области подозревают в краже более 11 млн рублей, положенных контрактникам Во Владимирской области задержаны трое подозреваемых в краже с банковских карт участников специальной военной операции.
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