Межпланетная станция JUICE максимально приблизилась к Луне в историческом пролёте на пути к Юпитеру: живые фото

Космический аппарат Jupiter Icy Moons Explorer (JUICE) Европейского космического агентства (ESA) 19 августа 2024 года в 23:15 по центральноевропейскому летнему времени (20 августа в 00:15 по московскому времени) прошёл всего в 750 км от поверхности Луны.