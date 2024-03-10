МК: Ревва после бойкота вернулся на ТВ и оскандалился

Юрий Золотарев

Но ЧЕМ оскандалился-то на ТВ? Хотя - все они, "релоканты" которые, ССУКИ предательские! Сначала срут в карман Родине, а потом: "Ну возьмим-и-ите меня!". Тьфу! Погань.