После длительного отсутствия на российских экранах Александр Ревва, также известный под псевдонимом Артур Пирожков, снова появился на федеральном канале.
МК: Ревва после бойкота вернулся на ТВ и оскандалился
Комментарии
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Юрий Золотарев
Но ЧЕМ оскандалился-то на ТВ? Хотя - все они, "релоканты" которые, ССУКИ предательские! Сначала срут в карман Родине, а потом: "Ну возьмим-и-ите меня!". Тьфу! Погань.
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23 час.
Иванов
И кто пустил этого? Выгнать нах!
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23 час.
Надежда Донцова
Нужно выгонять тех кто дает работу на тв , радиостанции и прочее. Рева тоже пусть едет работает заграницу
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23 час.
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