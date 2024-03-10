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МК: Ревва после бойкота вернулся на ТВ и оскандалился

МК: Ревва после бойкота вернулся на ТВ и оскандалился

После длительного отсутствия на российских экранах Александр Ревва, также известный под псевдонимом Артур Пирожков, снова появился на федеральном канале.

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Комментарии
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Юрий Золотарев
Но  ЧЕМ оскандалился-то на ТВ? Хотя - все они, &quot;релоканты&quot; которые, ССУКИ предательские! Сначала срут в карман Родине, а потом: &quot;Ну возьмим-и-ите меня!&quot;. Тьфу! Погань.
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23 час.
Иванов
И кто пустил этого? Выгнать нах!
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23 час.
Надежда Донцова
Нужно выгонять тех кто дает работу на тв , радиостанции и прочее. Рева тоже пусть едет работает заграницу
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23 час.

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