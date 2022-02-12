Серый кардинал таможни сложил свои полномочия // Борец с коррупцией арестован за посредничество во взятке

Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга отправил под домашний арест на два месяца старшего оперуполномоченного по особо важным делам оперативного отдела службы по противодействию коррупции Северо-Западной таможни (СЗТУ) Федора Герасимова.
Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга отправил под домашний арест на два месяца старшего оперуполномоченного по особо важным делам оперативного отдела службы по противодействию коррупции Северо-Западной таможни (СЗТУ) Федора Герасимова.
Свежие комментарии