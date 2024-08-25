Жители Коломны смогут получить документы БТИ в многофункциональном центре

Отделение областного Бюро технической инвентаризации в Коломне изменило место своего расположения. Теперь прием граждан и выдача заказов будут осуществляться на базе многофункционального центра на Уманской улице, 20, окно № 15.
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