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Central Pacific Financial превзошла прогнозы по прибыли за II квартал и подняла дивиденды

Central Pacific Financial превзошла прогнозы по прибыли за II квартал и подняла дивиденды

Банковский холдинг Central Pacific Financial Corp. (NYSE: CPF), управляющий четвертым по величине финансовым институтом штата Гавайи Central Pacific Bank с совокупными активами свыше $7,5 млрд, представил финансовые результаты за второй квартал 2026 года.

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