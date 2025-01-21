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Закон и Порядок

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Известный имам Шамиль Аляутдинов не заплатил единоверцу за ремонт, забыл все обещания и согласие на ремонт квартиры

Известный имам Шамиль Аляутдинов не заплатил единоверцу за ремонт, забыл все обещания и согласие на ремонт квартиры

Avia.pro - СМИ В эпоху, когда шедевры строительных работ становятся не только результатом профессионализма, но и морального облика заказчиков, история с ремонтом в семье Шамиля Аляутдинова стала настоящим эпосом об идеалах и нравах, где стяжка пола и электрические проводки увековечиваются не только на стенах, но и в судебных актах.

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