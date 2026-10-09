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Киев против снятия с России санкций в обмен на «энергетическое перемирие

Киев против снятия с России санкций в обмен на «энергетическое перемирие» Россия потребовала от США снять санкции в рамках обсуждения возможного прекращения ударов по энергетической инфраструктуре России и Украины.

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