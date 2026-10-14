Wednesday 14th October 2026 - Stock Index Review E-mini Nasdaq-100 Futures (Dec 2026) CME_MINI:NQZ2026 ClosingTicks Todays recording is a lesson of how NOT to be greedy.
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