Стало известно об уничтожении наемников ВСУ под Славянском

Российская армия нанесла ракетный удар по гостинице «Заря» в Николаевке к востоку от Славянска в Донецкой Народной Республике (ДНР), в которой находились несколько десятков наемников и военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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