Нина Цветкова: Военная служба во все времена была важна

Нина Цветкова, председатель общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Фировского округа: Что такое служба по контракту? Это добровольная военная деятельность в Вооруженных силах России на особых условиях: наличие достойной зарплаты, ряда льгот, денежных компенсаций и поощрений.